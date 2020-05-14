تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه على شيفروليه ماليبو.. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية، عن خصم على سيارتها شيفروليه ماليبو، يصل إلى 40 ألف جنيهاً.

وتتوافر شيفروليه ماليبو، بـ3 فئات من التجهيزات، جاء سعر الفئة الأولى بعد التخفيض340 ألف جنيه، بدلاً من 370 ألف جنيه، بإجمالي تخفيض بلغ 30 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 360 ألف جنيه، بدلاً من 400 ألف جنيه، بإجمالي تخفيض بلغ 40 ألف جنيه.

وبلغ سعر الفئة الثالثة بـ 400 ألف جنيه، بدلا من 430 ألف، بخصم بلغ 30 ألف جنيه.

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ينتمى طراز ماليبو لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون

من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ليولد قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدورانم 250 نيوتن/ متر، ومدعمة بناقل حركة سادسي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك شيفروليه ماليبو من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.