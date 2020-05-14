ننشر سعر أوبل أسترا 2020 الجديد بعد تراجعها 20 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني
أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار السيارة أوبل أسترا، بلغ 21 ألف جنيه.
وبلغ سعر أوبل أسترا، بعد التخفيض الجديد 300 ألف جنيه، بدلاً من321 ألف جنيه.
ينتمي طراز أوبل استرا، لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطي قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران
تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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