جامع سيارات أمريكي يشرح سبب شرائه لثلاث سيارات بوجاتي

الخليج ٣٦٥ نت – ماني خوشبين هو أحد أشهر جامعي السيارات في العالم، خاصة سيارات بوجاتي، حيث يمتلك ثلاثة منهم في مرأب منزله بكاليفورنيا.

وليس هذه ثلاث سيارات “عادية” لبوجاتي، بل جميعهم إصدارات خاصة أو وحيدة من نوعها، وفي الفيديو المرفق يشرح رجل الأعمال الأمريكي الثري أسباب امتلاكه للثلاثة.. ويبدأ بسيارة بوجاتي فيرون مانسوري المبنية على فيرون 2008 بخارجية كربونية بالكامل ولمسات ذهبية.. وقد أضافت تعديلات مانسوري لوحدها حوالي مليون دولار على سعر السيارة (3.75 مليون ريال).

خوشبين يؤمن أن سيارات بوجاتي تتميز بحفاظها على قيمتها بل وارتفاعها على مدار الأعوام، وهو نمط نراه مع سيارات خارقة كثيرة وبالأخص مع بوجاتي، كما يؤمن خوشبين أن سيارات بوجاتي هي الأكثر تطوراً وتعقيداً في العالم، مصرحاً: “يمكن اعتبارها نصف طائرات ونصف سيارات“.

البوجاتي الثانية التي يمتلكها خوشبين هي فيرون جراند سبورت فيتيس، وهي واحدة من ثلاثة سيارات تم إنتاجها في العالم، كما أنها الوحيدة من نوعها في الولايات المتحدة.. والسيارة الثالثة هي شيرون هيرميز، وهي نتاج التعاون بين بوجاتي وعلامة هيرميز الفاخرة، وقد تم بناؤها على مدار ثلاثة أعوام وبإشراف الرجل نفسه.

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