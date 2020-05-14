رنج روفر 2022 تظهر في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت رنج روفر الجيل القادم مجدداً بتمويهات مكثفة قرب حلبة نوربورغرينغ الألمانية، وتكشف الصور عن أجزاء من المصابيح الأمامية والخلفية LED وأنابيب العادم الرباعية، ما يعني أن هذه هي النسخة الأعلى في المجال بمحرك V8.

كما حصلنا على نظرة عابرة على الداخلية، والتي بالكاد يظهر المقود المتعدد الخصائص فيها والباقي مموه.. ومن الواضح أن رنج روفر 2022 ستحافظ على تصميمها العام مع تطويرات هادئة في الشكل الخارجي واستلهام تصميم رنج روفر فيلار الجديدة.

الداخلية ستكون أكثر فخامة وتطوراً من الناحية التقنية من السابق، مع ثلاث شاشات رقمية على الأقل.. كما ستنتقل السيارة لمنصة جديدة كلياً من الألومنيوم لتخفيف الوزن وتحسين صرفية الوقود.

من المتوقع انطلاق السيارة بنسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس بمحركات بترول وديزل 6 و8 سلندر، بالإضافة إلى نسخة كهربائية بالكامل، وستنطلق رنج روفر الجديدة في 2021، ما يعني تدشينها قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم.

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