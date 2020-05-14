رغم توقعات الشركة القاتمة.. خبر سار لمساهمي "بي إم دبليو"

دافع أوليفر تسيبزه، رئيس شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات، عن توزيع الأرباح على المساهمين، على الرغم من أنه يتوقع انخفاضا كبيرا في المبيعات، وتراجعا كبيرا في الأرباح خلال 2020، ويطبق حاليا تخفيضا لأوقات الدوام.

وقال تسيبزه الخميس خلال الجمعية العمومية رقم 100 والتي انعقدت عبر الإنترنت بسبب أزمة كورونا :"شركتكم تتصرف على نحو موثوق، وكذلك فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح".

وأوضح تسيبزه أن بي إم دبليو تعتزم توزيع أرباح بقيمة 1.6 مليار يورو على المساهمين عن السنة المالية الماضية التي حققت فيها بي إم دبليو ربحا بقيمة 5 مليارات يورو.

كان حماة مصالح المساهمين قد انتقدوا هذه الخطوة مسبقا لأن بي إم دبليو تطبق في الوقت الراهن تخفيضا لأوقات الدوام وتتوقع تراجعا كبيرا في الأرباح وتطالب الحكومة الألمانية بصرف محفز لشراء السيارات.

وأكد تسيبزه أن عملية التوزيع مرتبطة أيضا بتقاسم الأرباح بالنسبة للعاملين في الشركة والبالغ عددهم 126 ألف شخص.

من جانبه، قال نوربرت رايتهوفر، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة إن 70% من رواتب أعضاء متوقف على نتائج الشركة، بينما 30% فقط من هذه الرواتب ثابت، وأضاف أن تأثير هذا الأمر سيتضح على نحو ملحوظ في العام المقبل.

وقال تسيبزه إن " التوقعات لعام 2020 قاتمة"، مشيرا إلى أن مبيعات السيارات عالميا تراجعت بنسبة 41% في أبريل/نيسان الماضي.

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وأوضح أنه على الرغم من أن المبيعات في الصين ارتفعت بنسبة 14% في العام الماضي، فإن تعافي الطلب في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا يسير ببطء شديد.

وقد عادت حركة الإنتاج في المصانع في الصين وفي الولايات المتحدة، وذكر تسيبزه أن مصنع دينجولفينج في ألمانيا عاد للعمل الاثنين الماضي، وسيتعبه مصانع ميونخ وريجنسبورج ولايبتسيج وأوكسفورد وروسلين والمكسيك الاثنين المقبل.

وأضاف تسيبزه:" في البداية سنسير بنظام نوبة العمل الواحدة، ولن يكون العمل بنظام المناوبتين معقولا إلا عندما يزيد الطلب مرة أخرى".

ولفت إلى أن بي إم دبليو سوف تنتج في مصنع فاكرسدورف اعتبارا من غد الجمعة 200 ألف كمامة يوميا للعاملين.

وأعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات، الأسبوع الماضي، تخفيض توقعاتها واعتزامها تقليص عدد العاملين بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة أن تحقيق أهدافها يتطلب تقليص عدد عامليها بشكل طفيف مقارنة بعددهم في العام الماضي.

كان عدد العاملين لدى بي إم دبليو قد بلغ نحو 134 ألف شخص بحلول نهاية 2019، وفقا لإحصاء قديم، وقد وصل العدد بعد التعديل إلى نحو 126 ألف شخص، وكانت خطط رئيس الشركة أوليفر تسيبزه تقضي حتى الآن بالإبقاء على هذا العدد خلال العام الجاري.

