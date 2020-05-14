كيا سورينتو 2020 بيك أب تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – سوق البيك أب يظل مقتصراً على علامات معينة وخيارات محدودة لأن مبيعاته تظل متوسطة مقارنة بفئات أخرى في الأسواق، وكيا حتى الآن لم تهتم بدخول عالم البيك أب، ولكن هذا لم يمنع بعض المصممين من تخيل سيارة بيك أب أنيقة مبنية على سورينتو 2020.

سورينتو هي واحدة من أنجح الموديلات العالمية لكيا، ويتخيل المصمم تحولها إلى بيك أب وزيادة مزاياها العملية بالتالي، مع إضافة مظهر عضلي بشكل عام، مع تركز التغيرات في الخلفية بطبيعة الحال لإضافة صندوق البيك اب وتعديلات أخرى.

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موديل كهذا يبدو جاهزاً للانقضاض على منافسيه مثل شيفروليه كولورادو وغيرها، ونتوقع نجاحاً له في أسواق مثل البرازيل، والتي تتمتع كيا برواج كبير فيها .. ومن ناحية الأسعار فلن تبتعد كثيراً عن كولورادو التي تبدأ من 21,300 دولار (80,000 ريال) لموديل 2020.

وقد أشارت تقارير في الماضي إلى اهتمام كيا بتطوير بيك أب جديدة، مع مشاركة بعض مواصفاتها وأساساتها مع هيونداي سانتاكروز القادمة، لذا الاحتمالية تظل قائمة بقوة.