بي ام دبليو iX3 الكهربائية بالكامل تظهر بوضوح قبل تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو النقاب عن iX3 الاختبارية في أكتوبر 2018، ومع ذلك، لم يتم إطلاق الإصدار الإنتاجي بعد، لكن ضعوا في اعتباركم أن الظهور الأول لها ليس بعيداً، إلا أن الصور بدأت في التسرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

تبدو الصور منطقية بالنسبة لنا، حيث أن iX3 حصلت على جنوط خفيفة الوزن كشفت عنها بي ام دبليو مؤخراً، ولمسات زرقاء المميزة لسيارات بي ام دبليو i، ولوحات ترخيص ألمانية للسيارات الكهربائية، وهذا ما يعنيه حرف E في النهاية، في حين أن أهم تغيير مرئي مقارنة بالسيارة الاختبارية هو الشبك الأمامي، والذي سيحتفظ بتصميم الكليتين المنفصلتين بدلاً من المستخدم في السيارة الاختبارية حيث تتصل الشبكتان مع بعضهما البعض.

تستخدم بي ام دبليو iX3 بطارية 74 كيلوواط، ما يتيح لها السير لأكثر من 440 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ويولد المحرك الكهربائي قوة 282 حصان وعزم 400 نيوتن متر.

في الختام، كل شيء آخر في السيارة يبدو تماماً كما تتوقع، بما في ذلك الواجهة الخلفية ذات اللمسات الزخرفية الزرقاء، في مكان وجود أنابيب العادم العادية على سيارة بي ام دبليو X3 القياسية.

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