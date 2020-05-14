بي ام دبليو تبدأ الحملة التشويقية الرسمية للفئة الخامسة 2021

الخليج ٣٦٥ نت – صور بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 تسربت بالفعل أكثر من مرة ولكن هذا لم يوقف الحملة التشويقية الرسمية التي تبدأ اليوم بصورة مظللة مشابهة تماماً للصور المسربة -ولا مفاجأة هنا.. غالباً هي نفس النموذج المسرب نفسه بناء على الطلاء الأزرق.

كما أعلنت بي ام دبليو أن نسخ السيدان والواجن للفئة الخامسة ستحصل على مولدات هجينة بالقابس كما رأينا في الجيل الحالي، تمهيداً للتدشين القادم في أقل من أسبوعين.

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المولدات الهجينة قد تشمل محرك 6 سلندر وموتور كهربائي بقوة إجمالية 400 حصان ضمن خيارات أخرى، كما ستحصل السيارة على تحديثات لنظام المعلومات الترفيهية ودعم لتطبيق اندرويد اوتو والمزيد.

غالباً سننتظر بعض الوقت قبل رؤيتنا لنسخة M5 الرياضية، كما ظهرت صور تجسسية لنسخة M5 CS الأكثر رشاقة وسرعة، والتي ستكون النسخة الأعلى في المجال عند تدشينها لاحقاً.