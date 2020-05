فورد تصدر ثلاثة استدعاءات لاكسبيديشن وموستنج ولينكون نافيجيتور

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد عن ثلاثة استدعاءات لـ 41,955 سيارة في أمريكا الشمالية لموديلات اكسبيديشن وموستنج ولينكون نافيجيتور وترانزيت كونيكت.

الاستدعاء الأول لاكسبيديشن 2020 ونافيجيتور 2020 لعطل في نظام تفادي الاصطدام، حيث يعجز النظام أحياناً عن التعرف على الأشياء أمامه أو التدخل بشكل مبكر لمنع الاصطدام أو تخفيفه.

الاستدعاء الثاني لسيارات موستنج 2019 و2020 لمشكلة في نظام التحذير عند عدم ترك الجير في وضعية الركن أثناء مغادرة السيارة.. حيث تصدر السيارة تحذيرات صوتية لثلاث ثواني فقط بدلاً من 10 ثواني.

الاستدعاء الثالث لسيارات ترانزيت كونيكت 2014-2017 لمخاطر انفصال السقف البانورامي عن الجسد.

