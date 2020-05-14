ريموت بنتلي الذكي يتيح التحكم في كل شيء بالسيارة!

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما كان يعاني ركاب المقاعد الخلفية في السيارة من أدوات التحكم في التقنيات الحديثة المختلفة في المقصورة، خاصة ركاب الصف الخلفي في سيارات بنتلي.

لكن قامت الشركة الإنجليزية العريقة بتوفير ريموت تحكم متطور لركاب الصف الخلفي في سيارة بنتلي فلاينج سبير، يمكنه التحكم في معظم المميزات الفاخرة في السيارة.

ويأتي الريموت الجديد على شكل شاشة لمسية صغيرة، تتميز بإطار معدني لامع مع ثنايا وزخارف بنمط ماسي، ويتم تثبيتها في الكونسول الوسطي من الخلف كي يمكن نزعها بسهولة بلمسة زر.

ويتمتع الريموت بقدرات عالية ومميزات عديدة، حيث يحمل بطارية 3200 مللي أمبير تسمح للركاب باستخدامه لفترات طويلة بدون شحن، كما تأتي شاشته بدقة Full HD.

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ومن مزايا الريموت المتطور قدرته على التحكم في وضعية جلوس المقاعد الخلفية، وإتاحة تعديلها إلى 14 اتجاه مختلف، وتوفير 5 برامج للتدليك وحتى تدفئة منفصلة لمسند الأيدي، بالإضافة إلى 6 مستويات مختلفة للتبريد والتدفئة.

كما يمكن للركاب من خلال استخدام الشاشة اللمسية للريموت التحكم بالمكيف الخلفي، ويتضمن التحكم في درجة الحرارة وتوزيع الهواء، إضافة لنظام فلتر التأيين لتحسين جودة الهواء ونقائه.

ومن مزايا الريموت أيضاً إمكانية التحكم في إضاءة المقصورة والسقف البانورامي ونظام الصوت الفاخر من Naim، وكذلك سحب أو رفع شعار B بنتلي البارز على مقدمة غطاء المحرك.