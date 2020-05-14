نصائح هامة للعناية بالسيارة بشكل صحيح للحفاظ على طلائها

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر العناية الصحيحة بالسيارة عن طريق تنظيفها وغسلها بشكل منتظم من أهم العوامل التي تحافظ على رونق السيارة وجمالها وقيمتها.

ولقد نصح الخبير الألماني كريستيان بيتزولت بضرورة عدم ترك السيارة متسخة لفترات طويلة خاصة عندما تتسخ بفضلات الطيور أو أي بقع وترسبات أخرى، حيث تؤثر هذه الاتساخات والبقع على طلاء السيارة وتجلب لها الضرر كلما ظلت لفترة أطول بدون إزالتها وغسلها.

وأوضح الخبير إلى أنه مع مرور الوقت تتسبب أشعة الشمس في احتراق فضلات الطيور وتصلبها وزيادة أضرارها على طلاء السيارة، وهو ما يؤدي إلى احتياجها لعلاج مكلف مثل التلميع والعزل.

وأشار بيتزولت إلى خطأ يقع فيه كثير من قائدي السيارات، وهو تلميع السيارة بصورة متكررة، حيث يتسبب هذا الأمر في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء، مما يقل بسببها طبقات الطلاء ومع مرور الوقت يتم إزالة كميات كبيرة من الطلاء ويتناقص عمق اللون وتتلاشى ألوان الأصباغ.

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وأضاف أن الطريقة الصحيحة لغسل السيارة هي الطريقة القديمة المتمثلة في الغسل اليدوي، والذي يتألف من دلوين، أحدهما به ماء فاتر بدون إضافات والآخر يحتوي على شامبو التنظيف الخاص بالسيارات.

وكشف الخبير عن الطريقة الصحيحة لغسل السيارة، وقال يجب البدء في الغسل من أعلى لأسفل، حيث يتم البدء بالسقف، ثم غطاء حيز المحرك، ثم غطاء صندوق الأمتعة، وبعد ذلك يتم تنظيف النصف العلوي من جوانب السيارة.

واستكمل قائلاً أنه يجب تنظيف الجزء السفلي من الجوانب باستخدام أدوات غسل مختلفة سواء كانت الإسفنجة أو القفازات، وبعدها يتم تنظيف أدوات الغسل تحت الماء الجاري لتكون جاهزة للمرة التالية.

وقال بيتزولت أن عدد مرات غسل السيارة يعد أمرا تقديريا يرتبط بمعدلات السير السنوية، وكمثال، فإن السيارة التي تسير في المتوسط 12 ألف كلم في العام يُنصح بغسلها مرة كل أسبوع أو عند إصابة سطح الجسم باتساخات.