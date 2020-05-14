القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/5/14 11:13 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/5/14 11:13 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 4341 حالة. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن من بين الحالات الجديدة 80 حالة لعمانيين، و242 حالة لأجانب. ولفتت إلى أن عدد الوفيات المسجلة بالسلطنة يبلغ 17 حالة وفاة، تعود 6 حالات منها لمواطنين عمانيين، و 11 حالة لمقيمين. وأكدت الوزارة العمانية أن 1303 حالات قد تماثلت للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.