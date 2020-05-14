للعمل في هدوء.. كيف تحول سيارتك إلى مكتب؟

فرض تفشي فكورونا واقع العمل من المنزل على ملايين الأشخاص حول العالم، وهو ما يجده البعض صعب نسبيا لعدم توافر الهدوء والخصوصية في ظل وجود الأطفال على سبيل المثال.

وإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فقد تجد حلا لها عند التفكير في إنجاز أعمالك من السيارة، حيث يمكن باتباع خطوات بسيطة تحويل سيارتك إلى مكتب متنقل.

ابدأ بتوصيل الواي فاي للسيارة

إذا كانت لديك شبكة واي فاي قوية تصل إلى ممر سيارتك أو مرآبك، فأنت جاهز بالفعل.

وبخلاف ذلك توجه إلى أقرب منطقة تتوفر فيها شبكة واي فاي، قرب إحدى المكتبات أو مساحة عامة أخرى، أو استخدم هاتفك المحمول للحصول على نقطة اتصال.



تتوفر في بعض الدول خدمات بث للإنترنت توفرها شركات الاتصال خاصة بالتنقل، وتأتي بعض السيارات أيضًا مزودة بنقاط اتصال واي فاي مدمجة خاصة بها، على سبيل المثال لا الحصر، سيارات Tesla أو نيسان.





كيف تحول سيارتك لمكتب مريح؟

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إذا شعرت بالضيق وعدم الراحة أثناء القيادة لفترة طويلة، فلا تتوقع أن يكون العمل في سيارتك أفضل بكثير، لذلك فكّر في إضافة دعم أسفل الظهر لمقعد السائق.

وللحصول على مساحة عمل مؤقتة، ادفع عجلة القيادة والمقعد للخلف، واعثر على لوحة للعمل كمكتب؛ إذ يمكنك تجربة الحوامل المصممة خصيصًا للسيارات التي ترتبط بعجلة القيادة أو مقعد الراكب.





كيف تجد بعض الهدوء أثناء العمل من السيارة؟

هذا هو المكان الذي تمتلك فيه السيارات الكهربائية اليد العليا، إنها هادئة للغاية، وبدون محرك احتراق داخلي.

ويمكن تشغيل السيارة الكهربائية في المرآب نظرًا لعدم وجود انبعاثات، أما مستخدمو المركبات العادية فيمكنهم استخدام زوج من سماعات الرأس المانعة للضوضاء.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك القيام ببعض الأعمال المكتبية من سيارتك دون حصول أي إزعاج، حيث تستطيع إجراء مكالمة فيديو أو القيام ببعض الأعمال المكتبية البسيطة التي لا تسبب الإرهاق.