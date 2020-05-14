وصول تويوتا هايلاندر 2021 الجديدة إلى السعودية “معلومات ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا هايلاندر 2021 الجديدة كلياً إلى أراضي المملكة، وذلك تمهيداً لطرحها لدى وكالة عبداللطيف جميل.

مواصفات المحرك

تأتي هايلاندر 2021 بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصان، في حين أن نسخة الهايبرد تضم محرك 4 سلندر 2.5 لتر واثنين من المولدات الكهربائية بإجمالي قدرة 240 حصان ومتوسط استهلاك 6.9 لتر/100 كم.

وتشمل أنماط القيادة (Normal وEco وSport ) مع نظام Multi-Terrain Select للسير على الطرق الطينية والرملية والصخرية والترابية للنسخ ذات الدفع الكلي.

مقصورة السيارة

تأتي هايلاندر 2021 بمقصورة أكثر رقياً ورحابة من السابق تتسع لـ 7 أو 8 أفراد حسب الفئة مع تميّز المقاعد بكسوة جلدية مثقبة بالفئات الأعلى، وتدعم المقصورة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية وشاشة قياس 12.3 إنش لمسية تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وشاشة رقمية للعدادات قياس 7 إنش، وتتوفر بنظام JBL الصوتي الفاخرمع إضاءة داخلية محيطية.

يتميّز الصف الثاني من المقاعد بقابليته للحركة نحو الأمام؛ لزيادة مساحة أقدام الصف الخلفي بحسب الحاجة، وتمتلك السيارة مساحات تخزين كبيرة فبها حقيبة أمتعة كبيرة مساحتها 456 لتر، ويمكن أن تتحول إلى مساحة أضخم لتصل إلى 2,075 لتر عند طي صفي المقاعد الخلفية.

التصميم الخارجي

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يأتي التصميم الخارجي بمظهر أقوى وأرقي من السابق مع محافظتها على طابعها العائلي، وفيما يخص الواجهة الأمامية نجد أنها تختلف بحسب الفئة، فمثلاً تأتي الفئات الأقل بشبك أسود وزخارف فضية، والفئات الأعلى تأتي بشبك أسود وخطوط كروم إضافة لزخارف كرومية سفلية وعجلات قياس 20 إنش، مع توفرها بألوان عديدة تشمل الأحمر والأزرق والرمادي والبني.

وسائل الأمان

تضم السيارة حزمة أمان Toyota Safety Sense 2.0 التي تشمل مراقب للبقع العمياء والمرور الخلفي أثناء الرجوع وكاميرا متعددة الزوايا، إضافة لسونار وتقنية مسح المحيط لتفادي أي عقبات لا يلاحظها السائق.

لا توجد أي معلومات عن سعر تويوتا هايلاندر 2021، لكنها في الولايات المتحدة تتوفر بما يعادل 130 ألف ريال.