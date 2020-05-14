هل تزيل القهوة الروائح الكريهة في سيارتك؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعاني بعض قائدي السيارات من ظهور روائح كريهة من سياراتهم، ويُوصى كثير من المواقع باستخدام القهوة لإزالة هذه الروائح، فهل بالفعل تزيل القهوة هذه الروائح الكريهة؟

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وأوضح الخبير الألماني أنه يجب البحث عن المصدر الحقيقي لهذه الرائحة وتنظيفه جيداً، ومن ثم القيام بمسح الأسطح المتضررة بفوطة مبللة بالخل لقتل البكتيريا المتكونة في الجزء المتضرر.

أجاب على هذا التساؤل الهام الخبير الألماني ماركوس هيرمان، قائلاً أن حبيبات القهوة لا تقضي نهائياً على الرائحة الكريهة الصادرة من السيارة، ولكنها تعمل على تغطيتها لبعض الوقت.

ونصح هيرمان بوضع كمية من الخل المخفف بالماء في إناء صغير داخل السيارة لمدة يومين، حيث أنه من الطرق الفعالة للقضاء على البكتيريا وإزالة الروائح الكريهة.