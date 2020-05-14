موجز العين للسيارات.. أودي المصفحة وأسعار سيارات بوجاتي

الخليج 365الخميس 2020/5/14 02:37 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدأت شركة ميني كوبر البريطانية المصنعة للسيارات اختبارا لنسخة تحديث منتصف الجيل، "فيس ليفت"، المنتظرة من طراز Countryman.
أعلنت شركة أودي عن طرحها لنسخة مصفحة بقدرات تأمينية فائقة من طراز A8 L، مخصصة للطرح بالسوق الروسية.
نشرت شركة دايملر المالكة لمرسيدس مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، تكشف به عن مظاهر عودة العاملين لمصانعها من جديد بعد فترة الغلق بسبب كورونا.
تشتهر سيارات بوجاتي "الخارقة" بأنها أقوى السيارات المصنعة والمطروحة للبيع بالأسواق بدون تعديلات على المحرك.
تعمل شركة "جنرال موتورز" الأمريكية حاليا على تطوير محركات سوبر تشارج من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، لتطرحها مع الشاحنات المستقبلية ضمن الماركات التابعة لها.
يعاني كثيرون من مشكلة الروائح الكريهة التي تنبعث من السيارة، وقد جربوا طرقا عدة للتخلص من تلك المشكلة دون جدوى.
أعلنت شركة Arcfox أن سيارتها الكهربائية Alpha-T، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، صارت قريبة من دخول مرحلة الإنتاج القياسي.
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