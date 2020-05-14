سيارة كهربائية جديدة تسير 653 كم في الشحنة الواحدة

أكدت شركة Arcfox، أن سيارتها الكهربائية الجديدة Alpha-T، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، اقتربت من دخول مرحلة الإنتاج القياسي.
قالت الشركة في بيان لها إن سيارتها Alpha-T الجديدة تظهربطول 4.78 متر، وعرض 1.94 متر، وارتفاع 1.68 متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.91 متر.
تعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 163 كيلووات/222حصان، مع بطارية سعة 93.6 كيلووات ساعة تمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى سير يصل إلى 653 كلم.
تتوافق Alpha-T السيارة الصينية مع المستوى الثاني من نظام القيادة الآلي، والذي يمكن رفعه للثالث بع د تحديث عن بعد يتم في وقت لاحق.
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