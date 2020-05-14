«غبور» و« TVD » تدعمان القطاع الطبي بـ 20 شاحنة بيك أب لمواجهة كورونا

كتب: باسل الحلواني

في اطار المسئولية المجتمعية و التضافر بين قطاع الاعمال و مؤسسات الدولة، قامت شركة توزيع وسائل النقل TVD))، و شركة غبور (GB Ghabbour AUTO) بتسليم وزارة الصحة عدد 20

سيارة من شاحنات النقل الخفيف بيك - أب JMC طراز Boarding المميز، و ذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد –Covid19 .

تأتي هذه المبادرة تقديرًا وعرفانًا بالدور الفعال والجهود المبذولة من جانب القطاع الطبي ووزارة الصحة لاحتواء تلك الأزمة.

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وقدشهدالفعالية عدد من كبار مديري وممثلي شركة توزيع وسائل النقل (TVD)، بالإضافة الي حضور عدد من قيادات مجموعة جي بي غبور أوتو. .