كتب: باسل الحلواني
في اطار المسئولية المجتمعية و التضافر بين قطاع الاعمال و مؤسسات الدولة، قامت شركة توزيع وسائل النقل TVD))، و شركة غبور (GB Ghabbour AUTO) بتسليم وزارة الصحة عدد 20سيارة من شاحنات النقل الخفيف بيك - أب JMC طراز Boarding المميز، و ذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد –Covid19 .
تأتي هذه المبادرة تقديرًا وعرفانًا بالدور الفعال والجهود المبذولة من جانب القطاع الطبي ووزارة الصحة لاحتواء تلك الأزمة.
وقدشهدالفعالية عدد من كبار مديري وممثلي شركة توزيع وسائل النقل (TVD)، بالإضافة الي حضور عدد من قيادات مجموعة جي بي غبور أوتو. .
كانت هذه تفاصيل خبر «غبور» و« TVD » تدعمان القطاع الطبي بـ 20 شاحنة بيك أب لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.