لماذا الآن هو أنسب وقت لشراء سيارة جديدة؟

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الإعلان عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من 1 يوليو 2020، فإننا نرى بأن هذا هو أكثر وقت منطقي تشتري فيه سيارة جديدة، وفيما يلي نلقي نظرة على أسباب ذلك.

شركات السيارات العالمية تكبدت خسائراً ضخمة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، ويقترضون المليارات لعبور الأزمة، وعندما تضع في الاعتبار أن مكسب المصنع (التقليدي وليس الفاخر) يدور في حدود 5%، فإن خفض أسعار السيارات لتشجيع المبيعات لن يحدث.

أفضل ما ستحصل عليه هي الخصومات والعروض محدودة المدة، والتي موسمها في السعودية هو شهر رمضان المبارك، مثال على ذلك أن لكزس LX سعرها 388,080 ريال بضريبة 5% متاحة بخصم محدود 34,000 ريال أي 354,080 ريال.

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وبحلول يوليو، ستجد أن سيارة هيونداي مثلاً كان سعرها 80 ألف ريال أصبح 88 ألف ريال بعد الضريبة، بالرغم بأنك قادر حالياً على شرائها بخصم 5 آلاف ريال، أي ستوفر قرابة 13 ألف ريال كاملة!

بالطبع أنت قلق حالياً من الأوضاع الاقتصادية، لكن شركات السيارات توفر حالياً عروضاً مميزة للغاية بحيث يتم تحمل الأقساط لما يقارب نصف سنة أو خطط تقسيط ميسّرة جداً، وستجد أن سيارة مثل جيلي كولراي قسطها الشهري 989 ريال فقط بدون دفعة أولى.

لذا إجمالاً، إذا كنت تريد شراء سيارة جديدة، فهذه هي أفضل فرصة ستجدها خلال عام 2020، مع الأخذ بالاعتبار أن شركات مثل كيا بدأت بالفعل في طرح كيه 5 وكادينزا 2021، لذا يمكنك من الآن بالفعل الحصول على موديلات العام المقبل.