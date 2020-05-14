كيا: تيلورايد حققت نجاحاً مبهراً على كافة المقاييس

الخليج ٣٦٥ نت – حققت شركة كيا نجاحاً مذهلاً في مبيعات تيلورايد، حيث لخص جيمس بيل، مدير الاتصالات المؤسسية في الشركة، الأمر بأن كيا تيلورايد 2020 أظهرت جاذبيتها بالفوز بجائزة أفضل سيارة في العالم، مؤكداً أن مبيعاتها لا تزال جيدة رغم الأزمة الحالية، وكشف أن العديد من العملاء يتخلون عن اختيارهم المفضل للألوان لمجرد الحصول على واحدة.

تصبح أرقام مبيعات تيلورايد أكثر إثارة للإعجاب عندما تدرك أن الموديل الأكثر طلباً من قبل العملاء هو الأعلى SX مع حزمة التميز، وقال بيل إن كيا لاحظت ظاهرة مماثلة مع ستينجر، والتي كان من المتوقع في البداية أن تنقسم مبيعاتها بنسبة 70 إلى 30% لصالح الطراز رباعي الأسطوانات.

سُؤل بيل أيضاً عما إذا كان نجاح الإصدار الأعلى في تيلورايد قد يفتح المجال لإمكانية إطلاق إصدار جديد أكثر فخامة مشابهاً لـ هيونداي باليسايد Calligraphy المشاع عنه مؤخراً، ليلمح بيل إلى أن الشركة تمتلك تحديثاً مثيراً للاهتمام قادم إلى تيلورايد، سنشاهده قريباً ولن ترفع من السعر بشكل كبير أيضاً.

في الختام، نعتقد أنه يلمح إلى إصدار ملائم للطرق الوعرة من تيلورايد يمكن أن يستخدم لقب اكس لاين الجديد، والذي تم استخدامه لأول مرة في سلتوس اكس لاين Trail Attack الاختبارية، ولا نتوقع أن توفر تيلورايد اكس لاين مستويات جيب أو تويوتا TRD-Pro من البراعة على الطرق الوعرة، لكنها ستكون أقوى وتقدم أداءً أفضل من الإصدار القياسي.

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