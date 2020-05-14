عروض خاصة من هيونداي المجدوعي لجميع العاملين في القطاع الصحي

الخليج ٣٦٥ نت – دشّنت وكالة هيونداي المجدوعي عروضاً على السيارات خاصة فقط بحميع العاملين في القطاع الطبي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض وتقديراً من الشركة لكل مجهوداتهم المبذولة، ووقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر فيروس كورونا وفي التفاصيل، نشر الحساب الرسمي لهيونداي المجدوعي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة شكر واعتزاز لكافة الأطقم الطبية وجاء فيها: “بمناسبة #اليوم_العالمي_للتمريض شكراً لكل العاملين في المجال الصحي في وطننا الغالي. نعتز بكم ونفتخر ونـقدر كل ما تقومون به لأجلنا. وبهذه المناسبة نقدم عروض خاصة جداً لكل منسوبي القطاع الصحي، العام و الخاص #هيونداي_المجدوعي”. وأخيراً.. إذا كنت أحد أفراد القطاع الطبي بالممكلة، يمكنك الإطلاع على باقة عروض هيونداي المجدوعي والمقدمة فقط لأفراد المجال الصحي.

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