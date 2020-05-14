وفي التفاصيل، نشر الحساب الرسمي لهيونداي المجدوعي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة شكر واعتزاز لكافة الأطقم الطبية وجاء فيها: “بمناسبة #اليوم_العالمي_للتمريض شكراً لكل العاملين في المجال الصحي في وطننا الغالي. نعتز بكم ونفتخر ونـقدر كل ما تقومون به لأجلنا. وبهذه المناسبة نقدم عروض خاصة جداً لكل منسوبي القطاع الصحي، العام و الخاص #هيونداي_المجدوعي”.
وأخيراً.. إذا كنت أحد أفراد القطاع الطبي بالممكلة، يمكنك الإطلاع على باقة عروض هيونداي المجدوعي والمقدمة فقط لأفراد المجال الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض خاصة من هيونداي المجدوعي لجميع العاملين في القطاع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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