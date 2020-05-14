كم طلب مسبق حصلت عليه جينيسيس GV80؟ النتيجة ستفاجئك!

الخليج ٣٦٥ نت – أثبتت سيارة جينيسيس GV80 2021، وهي أول اس يو في تحمل العلامة التجارية، شعبيتها الكبيرة، حيث كشفت عنها الشركة لأول مرة في يناير قبل بدء إنتاجها في الصيف القادم، وحتى الآن حصلت العلامة التجارية على ما يقرب من 10 آلاف طلب مسبق للموديل، في حين أن G80 شقيقتها السيدان لديها حوالي 1500 طلب مسبق فقط.

قال الرئيس التنفيذي لجينيسيس، مارك ديل روسو، أن الطلب يفوق العرض، ومن المقرر أن يدخل كل من GV80 وG80 إلى مرحلة الإنتاج هذا الصيف، وقالت الشركة إنه لا توجد مشاكل في المخزون خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن الشركة في وضع مثالي من ناحية المخزون.

قد تعود الشعبية الكبيرة لـ GV80 إلى تصميمها المذهل، حيث تتميز بتصميم مميز لمنافسة كل من بي ام دبليو اكس 5 وأودي كيو 7، وغيرها من سيارات الاس يو في الفاخرة، ولحسن الحظ، ستبقى لغة التصميم التي تدعى Athletic Elegance في الشركة حتى بعد مغادرة Luc Donckerwolke لها.

عندما يتم طرح GV80 2021 للبيع في وقت لاحق من هذا العام، ستقدم الكثير من التقنيات للعملاء الراغبين في الدفع مقابل ذلك، والتي تشتمل على أجهزة قياس رقمية ثلاثية الأبعاد، وشاشة نظام ترفيهي 14.5 بوصة، والتعرف على خط اليد، ونظام لتنقية الهواء يراقب بنشاط جودة الهواء، وقائمة مزايا سلامة قياسية واختيارية، وستحصل السيارة على قوة إما 300 حصان من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر أو 370 حصان من محرك V6 تيربو سعة 3.5 لتر، ويتم توجيه القوة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات إلى العجلات الخلفية أو العجلات الأربع.

في الختام، نتوقع رؤية إطلاق جينيسيس GV80 وG80 في وقت ما هذا الصيف مع بدء الإنتاج، والجدير بالذكر أنه بعد أقل من شهر من الكشف عن السيارة، أعلنت جينيسيس أنها تلقت أكثر من 6 آلاف طلب مسبق للسيارة، لذا يبدو أن شعبيتها لم تتباطأ كثيراً.

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