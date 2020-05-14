اودي A8 L النسخة المصفحة تنطلق رسمياً بسعر 2.8 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – إذا لم يكن هناك مصباح ليد أزرق إضافي على السقف، فربما كنا سنعتقد أن هذه مجرد نسخة أخرى من أودي A8 L، إلا أننا ننظر إلى إصدار Security الجديد الذي تم الكشف عنه في روسيا، والذي يجمع بين المقصورة المحمية المقاومة للرصاص مع زجاج يلبي متطلبات الفئة العاشرة من الحماية.

تزن السيارة 3,875 كجم ليس فقط بسبب التصفيح الإضافي، ولكن بسبب الأجهزة الإضافية المثبتة من قبل أودي، والتي تشتمل على نظام إطفاء حريق بفوهات على الهيكل السفلي والإطارات وخزان الوقود، وأسفل غطاء المحرك يوجد صندوق مدرع مدمج يحتوي على الإلكترونيات الخاصة بالاتصال الداخلي، بالإضافة إلى بطارية إضافية.

يستغرق تحويل A8 L القياسية إلى إصدار Security ما يقرب من 400 ساعة عمل إضافية في منشأة مخصصة، ويتم اختبار جميع السيارات المدرعة من قبل السلطات الأمنية لتقييم مقاومة القناصين والقنابل اليدوية والنيران، ففي السيناريو الواقعي، ستكون السيارة قادرة على الهروب حتى مع وجود إطار معيب بفضل نظام متطور يسمح للسيارة بالسير بسرعات تصل إلى 80 كم/س بحد أقصى 80 كم في هذه الوضعيات.

إذا علقت السيارة، ولم يكن من الممكن فتح الأبواب بالطرق المعتادة، يمكن تنشيط نظام معين يعمل على تمزيق مفصلات الأبواب، كما أن هناك نظاماً لتنقية الهواء يغلق مداخل الهواء تلقائياً في حالة اكتشاف مستوى عال من الملوثات، وبعد ذلك، يتم ضح الهواء النظيف عبر فتحات الهواء لفترة محدودة من الوقت.

ستستمد السيارة المصفحة قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو المستخدم في S8 بنفس القوة 563 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.3 ثانية، مما يجعلها أبطأ بثانيتين ونصف من S8 القياسية بسبب الوزن الإضافي، وتنخفض السرعة القصوة من 250 كم/س إلى 210 كم/س في الإصدار المصفح.

في الختام، ستنافس A8 L Security الجيل القادم من مرسيدس اس كلاس جارد الذي ظهر في لقطات تجسسية مؤخراً استعداداً للكشف عنها في 2021، وستكلف سيارة أودي 750,000 دولار تقريباً (2,800,000 ريال) في روسيا على أن يكون التسليم بعد 3-6 أشهر من الطلب.

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