خدمة مبايعة السيارات عبر أبشر تشمل هذه الأنواع فقط

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تفاصيل خدمة مبايعة السيارات عبر “أبشر” موضحة النوعيّات التي تُتيحها الخدمة. وأشارت الإدارة إلى أن خدمة مبايعة السيارات إلكترونياً عبر منصة “أبشر” متاحة حالياً، وتشمل السيارات الخصوصي وسيارات النقل الخاص. والجدير بالذكر أن المرور كان قد أتاح خدمة إجراء مبايعة ونقل ملكية السيارات إلكترونياً عبر “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ نظراً لإغلاق محطات الفحص الدوري ضمن الإجراءات الاحترازية بالبلاد للتصدي لتفشّي فيروس “كورونا”.

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