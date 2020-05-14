الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، واغتنم أقوى العروض الرمضانية على سيارات هيونداي موديلات 2019 و 2020 (ماعدا موديل H1) حتى 31 مايو 2020 أو نفاذ الكمية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي كونا موديل 2020: القسط الشهري: 999 ريال مميزات العرض: بدون رسوم إدارية

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم

تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية Advertisements

يسري عرض الصيانة لمدة سنة أو 20,000 كم (أيهما يأتي أولاً)**

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة

القسط الشهري المعلن شامل ضريبة القيمة المضافة

خيارات تمويل إضافية بدون دفعة أولى مع تأجيل أول ثلاثة أقساط* الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 مايو 2020 أو نفاذ الكمية.

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الناغي الرمضاني على تقسيط هيونداي كونا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.