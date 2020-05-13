نيسان ستوقف علامة داتسون لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان تنوي وقف علامة داتسون للمرة الثانية بعد إطلاقها في 2012 كعلامة تشتهر بسياراتها الرخيصة في أسواق الهند واندونيسيا وجنوب أفريقيا بموديلات تصل أسعارها إلى 4,000 دولار (15,000 ريال).
ويبدو أن نيسان بدأت تفكر في وقف العلامة العام الماضي لأنها أثرت على مبيعات سياراتها الأخرى الأغلى ثمناً، بينما أزمة وباء الكورونا الحالية حسمت القرار لإنهاء مسيرة العلامة طبقاً لتقرير من بلومبرج.
ويشير التقرير أن وقف داتسون سيكون جزءاً من خطة لتوفير 2.8 مليار دولار (10.5 مليار ريال)، والتي تشمل أيضاً إنعاش علامة انفينيتي الفاخرة في محاولة لتحسين مبيعاتها المتراجعة حالياً.
من المتوقع إصدار إعلان رسمي من نيسان بشأن مصير داتسون في نهاية مايو.
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