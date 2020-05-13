ميني كوبر تختبر نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز Countryman

بدأت شركة ميني كوبر البريطانية المصنعة للسيارات اختبارا لنسخة تحديث منتصف الجيل، "فيس ليفت"، المنتظرة من طراز Countryman.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن النسخة المحدثة من طراز Countryman يجرى اختبارها حاليا على حلبة السباقات الألمانية الشهيرة Nurburgring.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن ميني كوبر استغرقت ما يزيد عن عام كامل، في تطوير وتحديث هذه النسخة المنتظرة من طراز Countryman رغبة منها في صناعة طراز مميز قادر على مجابهة أقرب منافسيها من الماركات الأخرى وعلى رأسهم طراز أودي Q2.

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وذكر أنه من التحديثات التقنية المتوقعة أن تشهدها نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز Countryman، إضافة شاشات رقمية للعدادات ومنطقة التحكم الوسطى بالسيارة، تعمل باللمس وذات حساسية فائقة.

كما يتوقع أن تطرح هذه النسخة من الطراز Countryman بأكثر من خيار فيما يتعلق بالمحرك، حيث ستتوفر منه نسخة تعمل بمحرك ذو 3 اسطوانات بسعة 1.5 لتر وينتج قوة 136 حصان.

ونسخة أخرى بمحرك ذي 4 أسطوانات ينتج قوة 190 حصان، ونسخة ثالثة من المحرك بسعة 2.0 لتر وينتج قوة 306 حصان.