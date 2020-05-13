أول لقطات رسمية لنسخة أودي المصفحة.. بقدرات فائقة

أعلنت شركة أودي عن طرحها لنسخة مصفحة بقدرات تأمينية فائقة من طراز A8 L، مخصصة للطرح بالسوق الروسية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد الذي أعلنت عنه أودي بمسمى تجاري A8 L Security.









وقال الموقع الأمريكي أن تدعيم هيكل الطراز لتحصينه، زادت من وزنه حتى أصبح يزن 8542 ألف رطل، ما يعادل 3875 ألف كيلو جرام.

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ومن القدرات التأمينية التي أضافتها أودي لهذه النسخة من A8 L، نظام ذاتي لوأد الحرائق، وخزان إضافي للوقود، ومنظومة اتصالات مستقلة في خلفية السيارة.









وأفاد "موتور وان" بأن تحويل طراز A8 L التقليدي لنسخته المصفحة استغرق 400 ساعة من العمل، ومنشأة مخصصة لذلك، وقبل طرحه للبيع خضع لاختبارات السلطات المعنية بإختبار السيارات المصفحة بروسيا للوقف على قدراته في مواجهة الطلقات النارية وطلقات القناصة.

وذكر أنه من ضمن قدرات هذا الطراز A8 L Security أنه بإمكانه التسارع في حالات الهروب حتى وإن كان يفتقد لإطارات، لتمتعه بإطارات بديلة تمكنه من السير على سرعة 50 ميل في الساعة لمسافة أقصاها 50 ميل.

ويعمل طراز A8 L Security من أودي بمحرك من فئة V8 ينتج قوة 563 حصان، مع عزم دوران 800 نيوتون متر، مع قدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.3 ثانية.