فيديو.. هكذا احتفلت "دايملر" بعودة العاملين لمصنعها في ألمانيا

نشرت شركة دايملر المالكة لمرسيدس مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، تكشف به عن مظاهر عودة العاملين لمصانعها من جديد بعد فترة الغلق بسبب كورونا.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الفيديو الذي كشف عن عودة العاملين بمصنع دايملر بألمانيا، والذي بدأ بلافتة وضعت على مدخل المصنعة كتب عليها مرحبا بعودتكم من جديد وجهت للعاملين.





وكشف الفيديو عن أن دايملر ألزمت موظفيها بعد فترة العودة على إتباع إجراءات الوقاية، بإرتادئهم لقفاذات وكمامات طبية طوال فترة الدوام.

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ومن ضمن ما كشف عنه الفيديو، الإطلالة الأولى لطراز مرسيدس S-Class في جيله الجديد المرتقب، وذلك بعد أن ظهرت خلال الأيام الماضية لقطات مسربة له على عدد من صفحات السيارات.

وقال "موتور وان" أن الجيل الجديد من طراز مرسيدس S-Class ينتظر الكشف عنه قريبا خلال الأشهر القليلة القادمة، غير أن هذا الجيل لن تتوفر منه نسخة ببابين فقط أو "كابروليه".

جدير بالذكر أنه بجانب مرسيدس عادت عدد من شركات صناعة السيارات بفتح مصانعها من جديد أبرزها شركة لامبورجيني الإيطالية التي فتحت مصانعها من جديد منذ مطلع شهر مايو الجاري.



