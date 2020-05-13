قائمة بأسعار سيارات بوجاتي "الخارقة".. الأغلى على وجه الأرض

تشتهر سيارات بوجاتي "الخارقة" بأنها أقوى السيارات المصنعة والمطروحة للبيع بالأسواق بدون تعديلات على المحرك.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات بالكشف عن أسعار أبرز موديلات بوجاتي المتواجدة بالأسواق حاليا، ومن ضمنها طراز بوجاتي La Voiture Noire، الذي يعتبر أغلى سيارة على وجه الأرض.

وبدأ الموقع قائمته بطراز بوجاتي Chiron في فئته التقليدية ، الذي يتوفر بالأسواق بتكلفة 2.9 مليون دولار، ويعمل بمحرك W16 بسعة 8.0 لتر، وينتج قوة 1500 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.3 ثانية.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز بوجاتي Chiron Sport، الي يتوفر بالأسواق بسعر 3.3 مليون دولار، ويتميز بخفة وزنه، وهيكله الخارجي المصنع من ألياف الكاربون الفخمة، وقدراته الفائقة في التحكم أثناء القيادة.

ثم جاء بالقائمة طراز آخر من تابع لـ Chiron، هو بوجاتي Chiron Pur Sport الذي يتوفر بالأسواق بسعر 3.6 مليون دولار، ويعمل بمحرك W16، وصنعت منه بوجاتي عدد محدود بإجمالي 60 نسخة فقط.

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ثم جاء بالقائمة الطراز الذي دخلت به بوجاتي تاريخ الأرقام القياسية في السرعة، وهو طراز Chiron Super Sport الذي يعتبر أول سيارة في العالم تتجاوز حد السرعة القصوى 300 ميل في الساعة بمحرك غير معدل.

ويتوفر هذا الطراز بسعر 3.9 مليون دولار، وصنعت منه بوجاتي 30 نسخة فقط، ويعمل بمحرك ينتج قوة 1578 ألف حصان.

ثم جاء بالقائمة طراز آخر مميز هو طراو بوجاتي Divo، الذي طرحته الشركة الفرنسية بسعر 5.4 مليون دولار، وصنعت منه بوجاتي 40 نسخة فقط.

واختتم الموقع قائمته بطراز بوجاتي La Voiture Noire الذي يعتبر أغلى سيارة على وجه الأرض، وطرحت منه بوجاتي 4 نسخ فقط، ويتوفر بالأسواق بسعر 12.0 مليون دولار.



