كرايسلر SUV هل تنجح لو أتت بهذا الشكل؟

الخليج ٣٦٥ نت – كرايسلر 300 هي سيدان تواجه خطر الإلغاء باستمرار مع إشاعات مستمرة بثبات منذ عامين عن وقف الموديل بسبب تراجع حظوظ السيدان في الأسواق، ولكن هل يمكن إنقاذ السيارة إذا تم تحويلها إلى SUV؟.. هذه هي رؤية الفنان “كليبر سيلفا” في الصور التخيلية المرفقة.

التصميم مستوحى من مازيراتي ليفانتي مع لمسات من كرايسلر مباشرة مثل المصابيح الأمامية والشبك الأمامي المماثل لكرايسلر 300.. مع خلفية تبدو فاخرة ونظام عادم رباعي.

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كرايسلر بالفعل لديها مجال محركات قادر على دعم SUV كهذه، مثل محرك V8 Hemi سعة 5.7 لتر بقوة 363 حصان، والمتوفر كخيار في موديل 300.. مع العلم أن النسخة الأساسية متوفرة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 292 حصان.. كما أن الجير الأوتوماتيكي 8 سرعات لنسخة 300C سينتقل منطقياً للـ SUV أيضاً.

بالطبع كل هذه تظل تخمينات وتخيلات بحتة ولا توجد لمحات رسمية حتى الآن لتطوير SUV فاخرة مبنية على كرايسلر 300 .. ولكن لن تكون مفاجأة إذا قامت فيات كرايسلر بها مع انتشار هذه الخطوة من شركات كثيرة لاستغلال شعبية الـ SUV المتصاعدة باستمرار حول العالم.