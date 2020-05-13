"جنرال موتورز" الأمريكية تستعد للمستقبل بمحركات سوبر

أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/5/13 03:12 م بتوقيت أبوظبي
تعمل شركة "جنرال موتورز" الأمريكية حاليا على تطوير محركات سوبر تشارج من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، لتطرحها مع الشاحنات المستقبلية ضمن الماركات التابعة لها.
وفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي ذكر أن تقرير صادر عن موقع The Fast Lane Truck المهتم بأخبار الشاحنات، أفاد بذلك وفقا لمصادره من داخل شركة جنرا موتورز.
وذكر التقرير أن الأمر سيشمل أيضا طرح عدد من السيارات التابعة لفئات SUV بنفس النوع من المحركات، من الماركات المملوكة لمجموعة جنرال موتورز.
وقال "موتور وان" إنه في حالة طرح جنرال موتوروز لهذا النوع من المحركات، فإن شاحناتها المستقبلية وسياراتها الـ SUV، ستحظى بقوة دفع كبيرة، تمنحها الأسبقية على منافسيها من نفس الفئات بالأسواق.
وأفاد الموقع بأن التوقعات تصب في صالح طراز شيفروليه Tahoe وشيفروليه Tahoe SS ليكونان أولى الموديلات التي ستعمل بهذه المحركات الجديدة، بالإضافة لشاحنات فورد "رابتور"، و رام Rebel TRX.
يشار إلى أن أحدث نسخة طرحت من طراز شيفروليه Tahoe لعام 2020، تعمل بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر وينتج قوة 420 حصان، وإذا ما منح المحرك السوبر تشارج الذي تطوره جنرال موتوروز سترتفع قوته بقدر كبير في نسخه المستقبلية.
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