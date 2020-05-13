كيا بيكانتو 2020 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن سيارة بيكانتو 2020 فيس ليفت مع انطلاقها في السوق الكوري هذا الأسبوع .. وتشمل تحديثات السيارة مقدمة مختلفة ولمسات كروم للشبك الأمامي على هيئة وجه النمر ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح نهارية LED.

كما نرى زخرفات سوداء مصقولة حول الشبك الأمامي بالأسفل، مع تحديثات أخرى بالخلفية وجنوط 14 و16 إنش جديدة وطلاء أصفر جديد.

وتشمل تحديثات الداخلية زخرفات برتقالية وشاشة عرض لونية اختيارية 4.2 إنش وشاشة أخرى لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع توفر نظام ملاحة في النسخة الأعلى في المجال وإضافة مزايا الاتصال بالإنترنت للتحكم في وظائف السيارة المختلفة مثل غلق وفتح الأبواب ومكيف الهواء وغيرهم عبر تطبيق على الجوال، مع تحديثات هوائية عن بعد للخرائط وميزات البلوتوث والتحكم الصوتي والمزيد.

وانطلقت كيا بيكانتو فيس ليفت بمحركات تشمل 1.0 لتر 3 سلندر وأخرى 4 سلندر سعة 1.25 لتر مع محرك 3 سلندر توربو ثالث، مع جير أوتوماتيكي 4 سرعات.

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