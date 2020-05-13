هل تزيل القهوة الروائح الكريهة بسيارتك؟.. خبير يجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني كثيرون من مشكلة الروائح الكريهة التي تنبعث من السيارة، وقد جربوا طرقا عدة للتخلص من تلك المشكلة دون جدوى.

لكن غالبا ما يُوصى باستخدام القهوة للتخلص من هذه الروائح ،فهل تقضي القهوة عليها حقا؟



خبير السيارات الألماني ماركوس هيرمان يكشف أن القهوة لا تدمر جزيئات الرائحة السيئة في السيارة، لكن تغطيها فقط.

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ويضيف"لإزالة الرائحة فعلا ينبغي البحث عن مصدرها وتنظيفه، بعد ذلك يتم مسح الأسطح المتضررة بفوطة مبللة بالخل لقتل البكتيريا المتكونة هناك"

وتابع "وضع الخل المخفف بالماء في إناء صغير داخل السيارة لمدة يومين يساعد في التغلب على الروائح الكريهة؛ حيث إنه يعمل على قتل البكتيريا في السيارة.



