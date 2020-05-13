طراز جديد من شيفروليه ينضم إلى أسطول الشرطة الأمريكية

أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/5/13 10:48 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية المصنعة للسيارات عن ضم النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز شيفروليه Tahoe لأسطول الشرطة الأمريكية.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لنسخة 2021 الجديدة من طراز Tahoe بعد أن اكتست بالإطلالة الرسمية الخاصة بجهاز الشرطة الأمريكية.
وقال الموقع الأمريكي إن هذه النسخة من الطراز خصصت لعمليات المطاردة على الطرق الوعرة، والدوريات بالمناطق النائية.
وتحدث الموقع عن قدرات طراز Tahoe الشرطي الجديد، حيث ذكر أنه سيعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.3 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.
ويعمل الطراز بعجلات بقياس 20 بوصة، كما يدعمه نظام فرامل متطور من فئة Bremb، يمنح الطراز Tahoe القدرة على الوقوف بشكل كامل على بعد 11 قدم من السيارة التي أمامه في ظل إنطلاقه على سرعة 62 ميل في الساعة.
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