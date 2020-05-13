شركة صينية تقدم سيارة SUV كهربائية خارقة

الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 10:10 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة Arcfox أن سيارتها الكهربائية Alpha-T، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، صارت قريبة من دخول مرحلة الإنتاج القياسي.
وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Alpha-T الجديدة تظهر بطول 4.78متر، وعرض 1.94متر، وارتفاع 1.68متر، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2.91متر.
وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 163 كيلووات/222 حصان، مع بطارية سعة 93.6كيلووات ساعة تمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى سير يصل إلى 653 كلم.
كما تتوافق السيارة الصينية مع المستوى الثاني من نظام القيادة الآلي، والذي يمكن رفعه للثالث بعد تحديث عن بعد يتم في وقت لاحق.
وارتفعت مبيعات السيارات الشهرية في الصين للمرة الأولى في نحو عامين مع تخفيف البلاد للقيود المرتبطة بالفيروس واستئناف أنشطة الأعمال، لكن جهة معنية بالقطاع لفتت إلى أن الرقم السنوي سيتقلص على الأرجح بنسبة تصل إلى 25% إذا استمرت الجائحة.
وتلقي بيانات مبيعات أبريل نيسان والتوقعات القاتمة الضوء على الصعوبات التي تواجهها أكبر سوق للسيارات في العالم، إذ تعاني للخروج من تباطؤ في الطلب مستمر منذ فترة طويلة، وتفاقم بسبب حرب التجارة مع الولايات المتحدة ثم الأزمة الصحية العالمية الراهنة.
وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، إنه حتى إذا احتوت الصين التفشي بفاعلية، فمن المتوقع أن تهبط مبيعات السيارات لديها 15 بالمئة هذا العام من 25 مليون وحدة في 2019.
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