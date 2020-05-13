فولكسفاجن تتخذ قرارا صادما يعصف بإنتاجها

أعلنت دوائر في شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، الثلاثاء، اعتزام الشركة تخفيض إنتاجها بسبب أزمة كورونا.



وأوضحت هذه الدوائر أن إنتاج السيارة الرياضية متعددة الأغراض تيجوان والسيارة توران والسيارة سيات تاراكو سيتوقف تماما في المصنع الرئيسي في فولفسبورج في 4 أيام، وهي أيام (15 و20 و25 و29) من الشهر الجاري.

كما يسري الإجراء نفسه على السيارة جولف 8 حيث سيتم وقف إنتاجها مبدئيا في بعض نوبات العمل في هذه الأيام.

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ومن المنتظر أيضا أن توسع فولكسفاجن نطاق تخفيض أوقات الدوام في الفترة بين 18 إلى 31 من الشهر الجاري.

ولم يعد العديد من العاملين في فولكسفاجن الذين تقلصت أوقات دوامهم في ألمانيا إلى دوامهم العادي، ويبلغ عددهم نحو 80 ألف شخص.

كانت فولكسفاجن عاودت الإنتاج بشكل حذر في نهاية أبريل/نيسان الماضي في مصنعها في تسفيكاو وبعد ذلك في مصنعها الرئيسي في فولفسبورج والعديد من المصانع الأخرى.

ولا يزال قطاع السيارات برمته يواجه صعوبات بسبب إحجام العملاء، وذلك بعد أن ظل الإنتاج متوقفا على مدار أسابيع فضلا عن غلق معارض بيع السيارات، أما الآن فمخازن الشركات ممتلئة بينما يحجم العديد من المستهلكين عن زيادة نفقاتهم، كما عانى القطاع مشاكل كبيرة في سلاسل التوريد.