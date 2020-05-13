استعراض 40 سيارة لوسيد اير تجريبية مع قرب إطلاقها بالأسواق “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – كان من المفترض تدشين لوسيد لسيارة اير الفاخرة في معرض نيويورك في أبريل ولكن مع إلغاء المعرض بسبب جائحة كورونا، قررت لوسيد تأجيل الكشف إلى أغسطس.

للوقت الحالي تستمر لوسيد بالتشويق للسيارة مع الكشف عن فيديو جديد لأكثر من 40 نموذج اختباري للسيارة، وهي كلها سيارات قريبة جدا من الإنتاج والتي تم تصميمها بعرض إجراء الاختبارات المختلفة على الموديل، ولكن للأسف حتى الاختبارات تأثرت بوباء الكورونا مع تصريح الشركة أن الأسطول يظل عاطلاً للوقت الحالي بسبب أوامر البقاء في المنازل للمختبرين وغيرهم.

ولكن أكد رئيس قسم التواصل الصحفي للشركة، اندرو هوسي: “ننتظر بصبر إزالة أوامر البقاء في المنازل، جميعنا الـ 1000 عضو في فريق لوسيد موتورز”.

ولا تزال لوسيد متكتمة على معظم مواصفات اير، ولكن نعلم أنها قادرة على التسارع إلى 96 كم\س في أقل من 2.5 ثانية بسرعة قصوى تتعدى 322 كم\س ومدى 644 كيلومتر لكل شحنة ونظام تعليق هوائي وتقنية التعرف على الصوت وتحديثات هوائية عن بعد والمزيد.

يذكر بأن لوسيد فتحت باب الحجز المسبق على سيارة اير في السعودية والإمارات مؤخراً مقابل 3800 ريال سعودي/درهم إماراتي قابلة للاسترداد، مع العلم أن شركة السيارات الكهربائية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

رابط الحجز المسبق: اضغط هنا

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