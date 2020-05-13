20 ألف جنيه تخفيض على أسعار سيات ليون 2020

كتب: باسل الحلواني خفضت شركة كيان إيجيبت، وكيل سيارات سيات في مصر، أسعار سياراتها سيات ليون 2020 في مصر في ظل عرض جديد بمناسبة شهر رمضان. وبلغت قيمة التخفيض بحسب ما أعلنته الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 20 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي لـ"ليون" 369.900 ألف جنيه بدلاً من 389.900 ألف جنيه. "فيس بوك" 20 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي لـ"ليون" 369.900 ألف جنيه بدلاً من 389.900 ألف جنيه. وتحمل "ليون" محركاً سعة 1,6 لتر بقوة 110 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة وعزم دوران 155 نيوتن متر بين 3800 و4000 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وبما يوفر للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى 185 كم في الساعة مع التسارع من الثبات إلى100 كم في الساعة في 11.4 ثانية واستهلاك وقود متوسط بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم. الدقيقة وعزم دوران 155 نيوتن متر بين 3800 و4000 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وبما يوفر للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى 185 كم في الساعة مع التسارع من الثبات إلى100 كم في الساعة في 11.4 ثانية واستهلاك وقود متوسط بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم.

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