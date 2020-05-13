"تويوتا" تستأنف العمل في مصنعها بروسيا بكامل طاقتها

استأنفت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، العمل في في مصنعها في مدينة سان بطرسبورج الروسية، بشكل كامل اعتبارا من اليوم.
قالت الشركة عبر بيان لها: "تم اتخاذ هذا القرار من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بإنهاء نظام التوقف عن العمل، وكذلك على أساس قرارات خاصة لحكومات بطرسبورجوموسكو ونوفوسيبيرسك، والتي رفعت القيود المفروضة على أنشطة بعض الشركات.
وأكدت:" أما بالنسبة لشركة تويوتا، فإن سلامة الموظفين والشركاء والعملاء تعتبر الأولوية رقم واحد، لذلك فإن جميع إجراءاتنا تهدف إلى جعل كل عميل يشعر بالثقة والأمان التام،خلال العمل معنا في أي وقت".
أضافت الشركة، أنها تلتزم بجميع الشروط الصحية والوبائية اللازمة المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحددة لمواصلة العمل وفقا لمتطلبات وتوصيات الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريبنادزور".
وكان الإنتاج قد توقف بمصنع الشركة لتجميع السيارات في بطرسبورج في أبريل الماضي، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة الروسية، لمواجهة تفشي الوباء.
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