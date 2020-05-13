كتب: باسل الحلواني تصدرت علامة رينو الفرنسية قائمة السيارات الأكثر استيراداً خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري. وفقاً لتقرير منفذ الإسكندرية الجمركي، أفرجت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM"، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو فى مصر، عن 5566 سيارة. تتوافر سيارات رينو الفرنسية في مصر، عبر وكيلها الحصري الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، بـ7 طرازات مختلفة ومتنوعة، هي "لوجان، ميجان، داستر، كادجار، كابتشر، سانديرو، سانديرو ستيب واي". وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد"، أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الفرنسية بمختلف فئاتها المتوافرة في السوق المحلية. المحلية. رينو لوجان تتوافر رينو لوجان بـ 6 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي: - الأولى "مانيوال" 165 ألف جنيه - الثانية "مانيوال" 177 ألف جنيه - الثالثة "أوتوماتيك" 188ألف جنيه - الرابعة "أوتوماتيك" 199 ألف جنيه - الخامسةE3 212 ألف جنيه - السادسة E3 Plus Black Edition 222 ألف جنيه رينو سانديرو تتوافر رينو سانديرو بفئتين من التجهيزات أسعارهما كالتالي: - الفئة الأولى 209 ألف جنيه - الفئة الثانية 252 ألف جنيه رينو سانديرو ستيب واي تتوافر رينو سانديرو ستيب واي بفئة واحدة من التجهيزات يبلغ سعرها 239 ألف جنيه Advertisements رينو ميجان تتوافر السيارة رينو ميجان بـ4 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي: - الأولى 298 ألف جنيه - الثانية 338 ألف جنيه - الثالثة 368 ألف جنيه - الرابعة "تربو" 393 ألف جنيه رينو كابتشر تتوافر السيارة رينو كابتشر بفئتين من التجهيزات أسعارهما كالتالي: - الأولى 337 ألف جنيه - الثانية 367 ألف جنيه رينو داستر تتوافر السيارة رينو داستر بـ3 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي: - الفئة الأولى 302 ألف جنيه - الفئة الثانية 318 ألف جنيه - الفئة الثالثة 346 ألف جنيه رينو كادجار تتوافر السيارة رينو كادجار بـ3 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي: - الأولى 394 ألف جنيه - الثانية 424 ألف جنيه - الثالثة 444 ألف جنيه

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كانت هذه تفاصيل خبر رينو الأكثر استيراداً خلال أول 4 أشهر من 2020.. ننشر أسعار جميع طرازات العلامة الفرنسية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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