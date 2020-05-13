رولزرويس سوبركار التي لن تصنع أبداً تظهر بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك رولزرويس تاريخاً مشرفاً في عالم السيارات الفاخرة، إلا أن الشركة قامت بتوسيع تشكيلتها مؤخراً لتشمل سيارات اس يو في، وكانت البداية مع كولينان، وربما يكون هناك المزيد في المستقبل، لكن ما نحن متأكدون منه أنها لن تكشف عن سيارة سوبركار قريباً، حيث أن صانعة السيارات العريقة لديها اهتمامات معينة في عالم السيارات، ولكن دعونا نتخيل ماذا يمكن أن يحدث إذا قررت رولزرويس منافسة بوجاتي؟

حاول المصمم رين بريسك الإجابة عن هذا السؤال بالكشف عن تصميم تخيلي لسيارة سوبركار بمحرك وسطي من رولزرويس، لكن المصمم واجه بعض التحديات والتي تمكن في استخدام لغة تصميم الصانع البريطاني ومحاولة تطبيقها على السيارة السوبركار ذات البابين، حيث أن الخطوط الكلاسيكية التي اعتدنا رؤيتها في سيارات رولزرويس من الصعب تطبيقها على سيارة سوبركار، ومع ذلك، كان النتيجة النهائية مرضية جداً، على الرغم من أن منشور بريسك على فيسبوك اعترف بصعوبة تنفيذ العمل.

يحتفظ التصميم التخيلي بالشكل الأيقوني لغطاء المحرك، والمقدمة الأمامية الطويلة والواجهة الخلفية القصيرة، وللحصول على تصميم أكثر رياضية، قام المصمم بوضع شبك أمامي ضيق بين المصابيح الأمامية الرفيعة يعلوها شعار “روح النشوة” المميز للعلامة التجارية، ومن الجانب، يمكننا رؤية الأبواب بتصميمها الأنيق، في حين أن المحرك V12 سيقع خلف المقاعد.

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في الختام، رولزرويس لا تنوي أبداً صنع سوبركار، حيث تشير الطرازات الاختبارية من الشركة إلى اهتمامها بالمزيد من الفخامة وكذلك التقنيات الكهربائية المستقبلية، مثل سيارة EX 103 الاختبارية التي تم الكشف عنها في 2016، فما رأيك بالتصميم؟