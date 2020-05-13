أسعار كيا كيه 5 2021 الجديدة في السعودية Kia K5

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا كيه 5 2021 الجديدة كلياً إلى وكالة كيا الجبر، وتأتي السيدان متوسطة الحجم التي كانت تعرف بأوبتيما سابقاً بتصميم عصري ومقصورة فاخرة وتقنيات متطورة، ونتعرف فيما يلي على فئاتها وأسعارها ومواصفاتها.
الفئة: LX D650 2.0 2021
- نوع الهيكل: 4Dr
- الفئة: LX
- المحرك: 2
- عدد سرعات ناقل الحركة: 6AT
- عدد السلندرات: 4
- عدد الأحصنة: 152
- العزم: 192
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأماميد: ليد
- المصابيح الخلفية: Bulb
- نوع الإطار: Alloy
- مقاس العجلات: 17
- مقابض ومرايات بلون السيارة
- مرايات خارجية كهربائية
- اشارات على المرايا الخارجية
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Cloth
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- اتصال يو اس بي
- بلوتوث
- عدد السماعات: 6
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف عادي
- مكيف خلفي
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم يدوي
- منفذ شحن خلفي
- مخرج يو اس بي
- شاشة اللمس: Compact
- اضاءة أمامية أتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب
- فرامل ايقاف بالقدم
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
- مثبت كرسي أمان للأطفال
- قفل أمان للأطفال: يدوي
- مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم
الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق
العمر الافتراضي: ضمان المصنع.
السعر الأساسي: 83,300 ريال
الرسوم الادارية: 1,100 ريال
ضريبة القيمة المضافة: 4,200 ريال
السعر الاجمالي: 88,600 ريال
الفئة: LX D652 2021
- نوع الهيكل: 4Dr
- الفئة: LX
- المحرك: 2.5
- عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT
- عدد السلندرات: 4
- عدد الأحصنة: 194
- العزم: 246
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأماميد: ليد
- المصابيح الخلفية: Bulb
- نوع الإطار: Alloy
- مقاس العجلات: 17
- حساسات خلفية
- مقابض ومرايات بلون السيارة
- مرايات خارجية كهربائية
- اشارات على المرايا الخارجية
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Cloth
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- اتصال يو اس بي
- بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت
- عدد السماعات: 6
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف عادي
- مكيف خلفي
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم آلي
- منفذ شحن خلفي
- مخرج يو اس بي
- شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay
- اضاءة أمامية أتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب
- فرامل ايقاف بالقدم
- قفل أمان للأطفال: يدوي
- مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم
الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق
العمر الافتراضي: ضمان المصنع.
السعر الأساسي: 87,900 ريال
الرسوم الادارية: 1,100 ريال
ضريبة القيمة المضافة: 4,430 ريال
السعر الاجمالي: 93,430 ريال
الفئة: LX D664 S 2021
- نوع الهيكل: 4Dr
- الفئة: LX Sport
- المحرك: 2.5
- عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT
- عدد السلندرات: 4
- عدد الأحصنة: 194
- العزم: 246
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأماميد: ليد
- المصابيح الخلفية: ليد
- سقف بانوراما
- نوع الإطار: Alloy
- مقاس العجلات: 18
- حساسات خلفية
- مقابض ومرايات بلون السيارة
- مرايات خارجية كهربائية
- اشارات على المرايا الخارجية
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Cloth
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- اتصال يو اس بي
- بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت
- عدد السماعات: 6
- كاميرا خلفية
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف عادي
- مكيف خلفي
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم آلي
- منفذ شحن خلفي
- مخرج يو اس بي
- شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay
- اضاءة أمامية أتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب
- نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار
- قفل أمان للأطفال: يدوي
- حزمة رياضية
- مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم
الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق
العمر الافتراضي: ضمان المصنع.
السعر الأساسي: 93,500 ريال
الرسوم الادارية: 1,100 ريال
ضريبة القيمة المضافة: 4,710 ريال
السعر الاجمالي: 99,310 ريال
الفئة: EX G482 2021
- نوع الهيكل: 4Dr
- الفئة: EX
- المحرك: 2.5
- عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT
- عدد السلندرات: 4
- عدد الأحصنة: 194
- العزم: 246
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأماميد: ليد
- المصابيح الخلفية: Bulb
- سقف بانوراما
- نوع الإطار: Alloy
- مقاس العجلات: 18
- حساسات خلفية
- مرايات بلون السيارة
- مقابض مغطاة بالكروم
- مرايات خارجية كهربائية
- طي آلي للمرايا
- اشارات على المرايا الخارجية
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Cloth
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- زر تشغيل المحرك
- تشغيل عن بعد
- اتصال يو اس بي
- بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت
- عدد السماعات: 6
- كاميرا خلفية
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف اوتوماتيكي
- مكيف خلفي
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم آلي
- منفذ شحن خلفي
- مخرج يو اس بي
- شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay
- طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
- مسند وسط خلفي
- اضاءة أمامية أتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب
- نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار
- قفل أمان للأطفال: يدوي
- مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم
الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق
العمر الافتراضي: ضمان المصنع.
السعر الأساسي: 98,500 ريال
الرسوم الادارية: 1,100 ريال
ضريبة القيمة المضافة: 4,960 ريال
السعر الاجمالي: 104,560 ريال
الفئة: EX G483 2021
- نوع الهيكل: 4Dr
- الفئة: EX
- المحرك: 2.5
- عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT
- عدد السلندرات: 4
- عدد الأحصنة: 194
- العزم: 246
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأماميد: ليد
- المصابيح الخلفية: Bulb
- سقف بانوراما
- نوع الإطار: Alloy
- مقاس العجلات: 18
- كشافات ضباب أمامية: ليد
- حساسات خلفية
- حساسات أمامية
- مرايات بلون السيارة
- مقابض مغطاة بالكروم
- مرايات خارجية كهربائية
- طي آلي للمرايا
- اشارات على المرايا الخارجية
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Cloth
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- زر تشغيل المحرك
- تشغيل عن بعد
- اتصال يو اس بي
- بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت
- عدد السماعات: 6
- كاميرا خلفية
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف اوتوماتيكي
- مكيف خلفي
- تحكم بالسرعة في المقود
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم آلي
- منفذ شحن خلفي
- مخرج يو اس بي
- شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay
- طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
- مسند وسط خلفي
- اضاءة أمامية أتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب
- نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار
- قفل أمان للأطفال: يدوي
- مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم
الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق
العمر الافتراضي: ضمان المصنع.
السعر الأساسي: 98,800 ريال
الرسوم الادارية: 1,100 ريال
ضريبة القيمة المضافة: 5,025 ريال
السعر الاجمالي: 105,925 ريال
الفئة: EX G486 2021
- نوع الهيكل: 4Dr
- الفئة: EX
- المحرك: 2.5
- عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT
- عدد السلندرات: 4
- عدد الأحصنة: 194
- العزم: 246
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأماميد: ليد مزدوجة
- المصابيح الخلفية: ليد
- سقف بانوراما
- نوع الإطار: Alloy
- مقاس العجلات: 18
- حساسات مطر
- كشافات ضباب أمامية: ليد
- حساسات خلفية
- حساسات أمامية
- مرايات بلون السيارة
- مقابض مغطاة بالكروم
- طي آلي للمرايا
- اشارات على المرايا الخارجية
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: جلد
- تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية
- فتح السيارة بالريموت
- زر تشغيل المحرك
- تشغيل عن بعد
- بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت
- عدد السماعات: 12
- كاميرا محورية
- عرض البيانات على الزجاج الأمامي
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف اوتوماتيكي
- مكيف خلفي
- شاحن لاسلكي للهواتف الذكية
- تحكم بالسرعة في المقود
- شاشة ملاحة
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق كهربياً
- تحكم بوضعية كرسي الراكب كهربائيا
- ذاكرة لوضعية كرسي السائق
- مرايا داخلية تعتيم آلي
- منفذ شحن خلفي
- ستائر تظليل جانبية على الأبواب الخلفية
- النظام السمعي: بوز
- شاشة اللمس: 10.25″ Navi
- طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
- مسند وسط خلفي
- اضاءة أمامية أتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- نظام تثبيت السرعة ذكي
- اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق / الراكب
- نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار
- وسائد هوائية جانبية
- ستائر هوائية جانبية
- مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي
- مثبت السرعة الذكي
- مساعد مراقبة المسار
- تحذير التصادم للنقط العمياء
- شاشة رؤية لزوايا للنقط العمياء
- شاشة رؤية محيطية 360 درجة
- قفل أمان للأطفال: آلي
- مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم
الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق
العمر الافتراضي: ضمان المصنع.
السعر الأساسي: 123,000 ريال
الرسوم الادارية: 1,100 ريال
ضريبة القيمة المضافة: 6,185 ريال
السعر الاجمالي: 130,285 ريال
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