أسعار كيا كيه 5 2021 الجديدة في السعودية Kia K5

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا كيه 5 2021 الجديدة كلياً إلى وكالة كيا الجبر، وتأتي السيدان متوسطة الحجم التي كانت تعرف بأوبتيما سابقاً بتصميم عصري ومقصورة فاخرة وتقنيات متطورة، ونتعرف فيما يلي على فئاتها وأسعارها ومواصفاتها. الفئة: LX D650 2.0 2021 نوع الهيكل: 4Dr

الفئة: LX

المحرك: 2

عدد سرعات ناقل الحركة: 6AT

عدد السلندرات: 4

عدد الأحصنة: 152

العزم: 192 التجهيزات الخارجية المصابيح الأماميد: ليد

المصابيح الخلفية: Bulb

نوع الإطار: Alloy

مقاس العجلات: 17

مقابض ومرايات بلون السيارة

مرايات خارجية كهربائية

اشارات على المرايا الخارجية

مصابيح نهارية

نسافات طين التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Cloth

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

اتصال يو اس بي

بلوتوث

عدد السماعات: 6

تحكم بالصوت في المقود

مكيف عادي

مكيف خلفي

تحكم بوضعية المقود يدوياً

مرايا داخلية تعتيم يدوي

منفذ شحن خلفي

مخرج يو اس بي

شاشة اللمس: Compact

اضاءة أمامية أتوماتيكية تجهيزات الأمان مثبت سرعة

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب

فرامل ايقاف بالقدم

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

مثبت كرسي أمان للأطفال

قفل أمان للأطفال: يدوي

مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق العمر الافتراضي: ضمان المصنع. السعر الأساسي: 83,300 ريال الرسوم الادارية: 1,100 ريال ضريبة القيمة المضافة: 4,200 ريال السعر الاجمالي: 88,600 ريال الفئة: LX D652 2021 نوع الهيكل: 4Dr

الفئة: LX

المحرك: 2.5

عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT

عدد السلندرات: 4

عدد الأحصنة: 194

العزم: 246 التجهيزات الخارجية المصابيح الأماميد: ليد

المصابيح الخلفية: Bulb

نوع الإطار: Alloy

مقاس العجلات: 17

حساسات خلفية

مقابض ومرايات بلون السيارة

مرايات خارجية كهربائية

اشارات على المرايا الخارجية

مصابيح نهارية

نسافات طين التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Cloth

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

اتصال يو اس بي

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

عدد السماعات: 6

تحكم بالصوت في المقود

مكيف عادي

مكيف خلفي

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً

مرايا داخلية تعتيم آلي

منفذ شحن خلفي

مخرج يو اس بي

شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay

اضاءة أمامية أتوماتيكية تجهيزات الأمان مثبت سرعة

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب

فرامل ايقاف بالقدم

قفل أمان للأطفال: يدوي

مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق العمر الافتراضي: ضمان المصنع. السعر الأساسي: 87,900 ريال الرسوم الادارية: 1,100 ريال ضريبة القيمة المضافة: 4,430 ريال السعر الاجمالي: 93,430 ريال الفئة: LX D664 S 2021 نوع الهيكل: 4Dr

الفئة: LX Sport

المحرك: 2.5

عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT

عدد السلندرات: 4

عدد الأحصنة: 194

العزم: 246 التجهيزات الخارجية المصابيح الأماميد: ليد

المصابيح الخلفية: ليد

سقف بانوراما

نوع الإطار: Alloy

مقاس العجلات: 18

حساسات خلفية

مقابض ومرايات بلون السيارة

مرايات خارجية كهربائية

اشارات على المرايا الخارجية

مصابيح نهارية

نسافات طين التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Cloth

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

اتصال يو اس بي

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

عدد السماعات: 6

كاميرا خلفية

تحكم بالصوت في المقود

مكيف عادي

مكيف خلفي

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً

مرايا داخلية تعتيم آلي

منفذ شحن خلفي

مخرج يو اس بي

شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay

اضاءة أمامية أتوماتيكية تجهيزات الأمان مثبت سرعة

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب

نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار

قفل أمان للأطفال: يدوي

حزمة رياضية

مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق العمر الافتراضي: ضمان المصنع. السعر الأساسي: 93,500 ريال الرسوم الادارية: 1,100 ريال ضريبة القيمة المضافة: 4,710 ريال السعر الاجمالي: 99,310 ريال الفئة: EX G482 2021 نوع الهيكل: 4Dr

الفئة: EX

المحرك: 2.5

عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT

عدد السلندرات: 4

عدد الأحصنة: 194

العزم: 246 التجهيزات الخارجية المصابيح الأماميد: ليد

المصابيح الخلفية: Bulb

سقف بانوراما

نوع الإطار: Alloy

مقاس العجلات: 18

حساسات خلفية

مرايات بلون السيارة

مقابض مغطاة بالكروم

مرايات خارجية كهربائية

طي آلي للمرايا

اشارات على المرايا الخارجية

مصابيح نهارية

نسافات طين التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Cloth

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

تشغيل عن بعد

اتصال يو اس بي

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

عدد السماعات: 6

كاميرا خلفية

تحكم بالصوت في المقود

مكيف اوتوماتيكي

مكيف خلفي

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً

مرايا داخلية تعتيم آلي

منفذ شحن خلفي

مخرج يو اس بي

شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay

طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40

مسند وسط خلفي

اضاءة أمامية أتوماتيكية تجهيزات الأمان Advertisements مثبت سرعة

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب

نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار

قفل أمان للأطفال: يدوي

مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق العمر الافتراضي: ضمان المصنع. السعر الأساسي: 98,500 ريال الرسوم الادارية: 1,100 ريال ضريبة القيمة المضافة: 4,960 ريال السعر الاجمالي: 104,560 ريال الفئة: EX G483 2021 نوع الهيكل: 4Dr

الفئة: EX

المحرك: 2.5

عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT

عدد السلندرات: 4

عدد الأحصنة: 194

العزم: 246 التجهيزات الخارجية المصابيح الأماميد: ليد

المصابيح الخلفية: Bulb

سقف بانوراما

نوع الإطار: Alloy

مقاس العجلات: 18

كشافات ضباب أمامية: ليد

حساسات خلفية

حساسات أمامية

مرايات بلون السيارة

مقابض مغطاة بالكروم

مرايات خارجية كهربائية

طي آلي للمرايا

اشارات على المرايا الخارجية

مصابيح نهارية

نسافات طين التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Cloth

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

تشغيل عن بعد

اتصال يو اس بي

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

عدد السماعات: 6

كاميرا خلفية

تحكم بالصوت في المقود

مكيف اوتوماتيكي

مكيف خلفي

تحكم بالسرعة في المقود

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً

مرايا داخلية تعتيم آلي

منفذ شحن خلفي

مخرج يو اس بي

شاشة اللمس: 8 ” W/Carplay

طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40

مسند وسط خلفي

اضاءة أمامية أتوماتيكية تجهيزات الأمان مثبت سرعة

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة الراكب

نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار

قفل أمان للأطفال: يدوي

مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق العمر الافتراضي: ضمان المصنع. السعر الأساسي: 98,800 ريال الرسوم الادارية: 1,100 ريال ضريبة القيمة المضافة: 5,025 ريال السعر الاجمالي: 105,925 ريال الفئة: EX G486 2021 نوع الهيكل: 4Dr

الفئة: EX

المحرك: 2.5

عدد سرعات ناقل الحركة: 8AT

عدد السلندرات: 4

عدد الأحصنة: 194

العزم: 246 التجهيزات الخارجية المصابيح الأماميد: ليد مزدوجة

المصابيح الخلفية: ليد

سقف بانوراما

نوع الإطار: Alloy

مقاس العجلات: 18

حساسات مطر

كشافات ضباب أمامية: ليد

حساسات خلفية

حساسات أمامية

مرايات بلون السيارة

مقابض مغطاة بالكروم

طي آلي للمرايا

اشارات على المرايا الخارجية

مصابيح نهارية

نسافات طين التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: جلد

تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

تشغيل عن بعد

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

عدد السماعات: 12

كاميرا محورية

عرض البيانات على الزجاج الأمامي

تحكم بالصوت في المقود

مكيف اوتوماتيكي

مكيف خلفي

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية

تحكم بالسرعة في المقود

شاشة ملاحة

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق كهربياً

تحكم بوضعية كرسي الراكب كهربائيا

ذاكرة لوضعية كرسي السائق

مرايا داخلية تعتيم آلي

منفذ شحن خلفي

ستائر تظليل جانبية على الأبواب الخلفية

النظام السمعي: بوز

شاشة اللمس: 10.25″ Navi

طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40

مسند وسط خلفي

اضاءة أمامية أتوماتيكية تجهيزات الأمان نظام تثبيت السرعة ذكي

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ جهة السائق / الراكب

نظام فرامل اليكتروني مع مانع انحدار

وسائد هوائية جانبية

ستائر هوائية جانبية

مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي

مثبت السرعة الذكي

مساعد مراقبة المسار

تحذير التصادم للنقط العمياء

شاشة رؤية لزوايا للنقط العمياء

شاشة رؤية محيطية 360 درجة

قفل أمان للأطفال: آلي

مقاس الإطار الاحتياطي: كامل الحجم الضمان 5 سنوات أو 10,000 كم أيهما أسبق العمر الافتراضي: ضمان المصنع. السعر الأساسي: 123,000 ريال الرسوم الادارية: 1,100 ريال ضريبة القيمة المضافة: 6,185 ريال السعر الاجمالي: 130,285 ريال

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