القبض على شاب يقود سيارة والده على سرعة 308 كم/س!

في واقعة غريبة من نوعها تسببت في سحب شرطة مقاطعة أونتاريو بكندا الرخصة من شاب يبلغ من العمر 19 عام، يوم السبت الماضي بعد أن تم رصده وهو يقود بسرعة 308 كم/ ساعة!

وفي التفاصيل، استعار السائق الشاب سيارة مرسيدس بنز C63 AMG كوبيه من والديه وكان يقودها على طريق الملكة إليزابيث بسرعة 308 كم/ ساعة، في حين أن الحد الأقصى للسرعة على هذا الطريق يتراوح ما بين (100-110) كم/ساعة! وهو ما تم وصفه بالجنون من قبل الشرطة.

ويقول الضابط “كيري شميدت” في فيديو له عبر الحساب الرسمي لقسم السلامة على الطرق السريعة “OPP” على تويتر: “كنت عاجزاً عن الكلام بعد أن تم إبلاغي بالسيارة السرعة”، مضيفاً: “إنها أعلى سرعة سمعت عنها على الإطلاق، نحن نتحدث عن 308 كم/ ساعة! هذا سخيف ولا يصدق، هذا أمر غير مسؤول وأتمنى بالتأكيد ألا يقود هذا الشخص أي سيارة لفترة طويلة جداً”.

والجدير بالذكر أن الشاب قد تعرّض للعقوبة المتمثلة في تعليق رخصة القيادة وغرامة 10,000 دولار وحجز السيارة لمدة سبعة أيام، إلى جانب توجيه العديد من الاتهامات الخطيره له، كاتهامه بالقيام بسباق الشوارع والقيادة الخطرة، ويمكن أن تودي به تلك الاتهامات إلى ستة أشهر من السجن، إلى جانب فقدان الرخصة لمدة تصل إلى عامين.