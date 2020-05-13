موجز العين للسيارات.. متحف مرسيدس وطراز "موهاف" وأزمة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 الأربعاء 2020/5/13 02:28 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/13 02:28 ص بتوقيت أبوظبي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء ولاية كاليفورنيا على السماح لشركة "تسلا" بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية. تستعد شركة "فيات كرايسلر"، ممثلة في ماركة رام، لبدء عملية تصنيع الجيل الجديد من شاحنتها المميزة 1500 Rebel TRX قبل نهاية عام 2020. احتفالا بفتح أبوابه من جديد للزوار قبل أيام، قدمت شركة مرسيدس جولة لمحبيها داخل متحفها بألمانيا بطريقة مغايرة عبر مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها الرسمي على موقع أنستقرام. Advertisements كشفت ماركة Wey التي تعتبر العلامة الفاخرة للسيارات التابعة لشركة Great Wall عن أحدث موديلاتها للسوق الصينية لعام 2020، وهو طراز Wey VV7 GT الجديد كليا. طرحت كيا الكورية الجنوبية الجيل الجديد من طراز Mohave الذي يعتبر أقدم سياراتها المتواجدة بالأسواق حتى الآن، بهدف إنعاش مبيعاته. وسط تعذر السفر والسياحة في ظل الظروف الحالية بسبب تفشي وباء كورونا، قدمت بعض شركات الدراجات النارية جولات افتراضية في متاحفها عبر شبكة الإنترنت. احتفلت شركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية بمرور 60 عاما على طرح طرازها الرياضي العريق Elise بالكشف عن نسخة جديدة خاصة منه باسم Heritage وبعدد محدود من النسخ. كشفت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات عن نسخة خاصة ستطرح للسوق الأوروبية العام المقبل من طراز Highlander.

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