شفروليه تاهو 2021 نسخة الشرطة تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – يمكن الآن طلب شفروليه تاهو جديدة إما كسيارة شرطة PPV أو كسيارة خدمات خاصة SSV بفضل إصداري إنفاذ القانون الجديدين، حيث تم تصميم إصدار PPV للانطلاق بسرعات عالية مع راحة إضافية التي تحتاجها سيارة دورية يومية، في حين أن SSV أكثر تركيزاً على الطرق الوعرة والسحب، وكلاهما يستمد قوته من نفس المحرك V8 سعة 5.3 لتر والمزود بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.

يستخدم محرك إصدار PPV غطاء عالي الأداء من كامارو ZL1 LT4، والذي يعمل على تحسين تهوية حجرة المحرك، وفي الوقت نفسه، يتم تبريد زيت المحرك وسوائل ناقل الحركة عن طريق نظام تبريد مخصص للخدمات الشاقة، ومن أجل التعامل مع ملاحقات الشرطة بشكل أفضل، طورت شفروليه مع بريدجستون إطار لجميع المواسم، وتم تركيب هذه الإطارات على جنوط فولاذية قياس 20 بوصة، وتم اختبارها في مسارات سباق متعددة، مع تعزيز مسافة التوقف المحسنة لـ PPV والتي تم تقليلها بمقدار 3.35 متر من 100 كم/سا إلى 0 كم/س على الأسطح الجافة.

تشمل المزايا الأخرى التعليق المعدل مع نوابض لولبية وقضبان التثبيت من أجل لف أقل لجسم السيارة، وارتفاع أقل للركوب لتحسين الاستقرار، ونظام مكابح عالي الأداء مع ستة مكابس من بريمبو في الأمام، وسرعة قصوى قدرها 225 كم/س، ويمكن لوكالات تطبيق القانون الحصول على تاهو PPV إما بنظام دفع ثنائي أو كلي، ومع ذلك، فإن SSV متاحة حصرياً مع نظام دفع كلي، وتأتي هذه الإصدارات أيضاً مع وضع التضاريس، مما يوفر أداءً مشابهاً لـ 4WD Low دون الحاجة إلى ناقل حركة بسرعتين.

كما تتوفر أيضاً حزمة Max Trailering مع سعة سحب تبلغ 4.1 طن كحد أقصى، وتتضمن هذه الحزمة ناقل حركة أوتوماتيكي إكتروني بسرعتين.

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ماذا عن التقنيات داخل السيارة؟

تتميز إصدارات تاهو الجديدة المخصصة لوكالات إنفاذ القانون بنقطة اتصال Wi-Fi 4G LTE، وكاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة مع نظام مساعد الركن الخلفي، ومرآة الكاميرا الخلفية المتاحة للحصول على رؤية واسعة أقل إعاقة خلف السيارة، والجديد في طرازات 2021 هي ميزة الدخول بدون مفتاح القياسية والتشغيل السريع، مما يعني أنه يمكن لضباط الشرطة ترك مفتيهم على أحزمتهم لاستخدام أبسط وأسرع.

في النهاية، أما بالنسبة لأنظمة السلامة، فإن تاهو PPV وSSV يحصلان على نظام تنبيه الاصطدام الأمامي، ونظام مساعد البقاء في المسار مع تحذير مغادرة المسار، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومكابح المشاة الأمامية.