فولفو XC100 تريد منافسة بي ام دبليو X7 بمحرك كهربائي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت تقارير في وقت سابق من هذا العام تكشف عن خطة فولفو لصناعة سيارة اس يو في رائدة، لتنكشف بعد ذلك تصميمات توقعية للسيارة القادمة، إلا أن التصميم التوقعي مخطئ في شيء واحد على الأقل، وهو العادم المزدوج، حيث تدعي التقارير أن XC100 ستستغنى عن محركات الاحتراق الداخلي مما يعني أنها لن تحتاج إلى نظام عادم.

تقول التقارير أن الاس يو في الجديدة ستتصدر تشكيلة المجموعة، وستركب على الجيل الثاني من المنصة القابلة للتوسعة SPA، وفي حين أن المنصة تم تطويرها في الأصل لمحركات البنزين والديزل التقليدية وكذلك المحركات الهجينة، إلا أن الجيل الثاني سيدعم المحركات الكهربائية النقية أيضاً، ومن المتوقع أن يكون الاسم الكامل للسيارة XC100 Recharge تيمناً بالكروس أوفر الكهربائية XC40 Recharge.

في حين أنه يمكنك الحصول على XC90 مع خمسة أو ستة أو سبعة مقاعد، إلا أنه يقال أن شقيقها الأكبر القادم XC100 سيتوفر حصرياً بتصميم ثنائي الصف بأربعة مقاعد فقط، ومن المتوقع أن تحصل على نظام دفع كلي ومحركين كهربائيين بشكل قياسي في جميع إصداراتها، ويقال أن البطاريات ستكون مثبتة أسفل السيارة داخل قاعدة العجلات، في حين أن التصميم يجعلها تبدو كأنها اس يو في كوبيه وليست اس يو في تقليدية.

من المتوقع طرح XC100 للبيع في عام 2023 كموديل 2024 لتتوفر بسعر تقديري يبدأ من 85,000 دولار (319,000 ريال) أي ما يقرب من XC90 المجهزة بالكامل، ولن تكون XC100 هي العضو الجديد الوحيد في تشكيلة الشركة المتنامية، حيث أعلنت قبل ثلاثة سنوات عن خططها والتي تشير إلى أن XC20 ستكون مدرجة على جدول أعمال الشركة، ويفترض أن تكون كهربائية أيضاً.

التصميم التخيلي:

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