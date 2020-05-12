بي ام دبليو ستوقف تصنيع محرك 12 سلندر لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ من – إذا كنت تبحث عن الإصدار الأعلى لـ بي ام دبليو الفئة السابعة 2020، فإن إصدار M760i xDrive الذي يعمل بمحرك V12 هو الخيار الذي يمكنك الحصول عليه، حيث يولد المحرك سعة 6.6 لتر مزدوج التيربو 600 حصان وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن.متر، يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.6 ثانية فقط، ولكن على الرغم من أن M760i تمتلك أسطوانات أكثر من أي إصدار آخر للفئة السابعة، إلا أنها أبطأ قليلاً من البينا B7 الأخف وزناً والمزودة بمحرك V8.

هذا هو السبب في أنه ليس من الغريب أن يشاع أن بي ام دبليو تخطط للاستغناء عن محركات V12 تماماً، حيث يبدو أن شائعات إيقاف إنتاج محركات V12 تكتسب المزيد من المصداقية في الآونة الأخيرة، ووفقاً لمصادر مطلعة، سينتهي إنتاج M760i للسوق الأوروبي في خريف 2020 دون التخطيط لاستبدالها، ويمكن أن تستمر بي ام دبليو في بناء سيارة السيدان بمحرك V12 لسوق الولايات المتحدة، ولكن مع تضاؤل المبيعات حول العالم، نشك في أنها ستُبقي الإصدار لفترة أطول.

أحد الأسباب الأخرى هي لوائح الانبعاثات الصارمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تجعل من الصعب الاستمرار في توفير محرك V12، وقد رأينا بالفعل منافسين مثل مرسيدس يقدمون إصداراً محدوداً لسيارتها الرائدة S65 AMG تعمل بمحرك V12 القوي.

وبصرف النظر عن رولزرويس جوست وفانتوم وبنتلي فلاينج سبور، التي تستخدم محرك W12، يمكن أن تكون M760i واحدة من أحدث سيارات السيدان التي تحصل على قوتها من محرك V12، حيث يبدأ المزيد من صانعي السيارات الفاخرة في الابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي الضخمة والتركيز على المحركات الكهربائية.

في الختام، أكدت بي ام دبليو بالفعل أن الجيل القادم من الفئة السابعة سيكون متاحاً مع محركات بنزين هجينة وأخرى هجينة بالقابس، لكن أقوى إصداراتها ستكون كهربائية بالكامل، ونتوقع أن ينتج هذا الإصدار الكهربائي بالكامل من الفئة السابعة أكثر من 600 حصان وتسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من 3.6 ثانية.

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