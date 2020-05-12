لمنافسة فورد.. رام تبدأ تصنيع الجيل الجديد من شاحنة Rebel TRX

تستعد شركة "فيات كرايسلر"، ممثلة في ماركة رام، لبدء عملية تصنيع الجيل الجديد من شاحنتها المميزة 1500 Rebel TRX قبل نهاية عام 2020.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مجموعة فيات كرايسلر كان من المفترض أن تكشف عن الجيل الجديد من شاحنة رام 1500 Rebel TRX ضمن فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات قبل ألغائه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحددت مجموعة فيات كرايسلر، الفترة بين شهري سبتمبر / أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، موعدا لبدء عملية التصنيع، بالتزامن مع العودة التدريجية التي يشهدها عالم السيارات حاليا.



Advertisements

وقال الموقع الأمريكي أن رام تمهد لطرح اللقطات الرسمية الاولى لشاحنة 1500 Rebel TRX قبل هذا الموعد، خلال شهر يونيو /حزيران المقبل، وذلك عبر مؤتمر صحفي سنوي تعقده ماركة رام باسم What’s New اعتادت فيه على الكشف عن معلومات تخص أحدث سياراتها من خلاله.

ومن المتوقع أن يطرح هذا الجيل الجديد من شاحنة رام 1500 Rebel TRX بمحرك من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة تصل لـ 707 حصان.

وأوضح موقع "موتور وان" في مارس/أذار الماضي، أن مجموعة فيات كرايسلر ممثلة في ماركة رام، ترغب في منافسة شاحنة فورد F-150 Raptor وذلك بشاحنتها الجديدة رام TRX، بمنحها قدرات استثنائية وإمكانيات تؤهلها لاقتحام الطرق الوعرة.