شاهد.. جولة داخل متحف مرسيدس بطائرة مسيرة

احتفالا بفتح أبوابه من جديد للزوار قبل أيام، قدمت شركة مرسيدس جولة لمحبيها داخل متحفها بألمانيا بطريقة مغايرة عبر مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها الرسمي على موقع أنستقرام.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الفيديو، الذي قدمت خلاله مرسيدس جولة داخل متحفها الخاص بإستخدام طائرة مسيرة.

وقال الموقع إن الطائرة بدأت جولتها من أعلى متحف مرسيدس بمدينة شتوتجارت الألمانية، ثم بدأت بالتجوال داخله لتعرض كافة الأقسام بوضوح، والتي تحتوي على العديد من السيارات الكلاسيكية.





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وعرضت الطائرة المسيرة الأدوار التسع للمتحف في 4 دقائق هي مدة الفيديو الذي نشرته مرسيدس عبر صفحتها على أنستقرام، وقال "موتورو ان" أن المتحف يضم نحو 160 سيارة من أبرز سيارات مرسيدس الكلاسيكية ذات القيمة الجمالية والتاريحية، ومنها طراز مرسيدس بنز 1886.

يأتي ذلك ضمن العودة التدريجية للروتين اليومي والسماح للمواطنين بالعودة للشوارع من جديد، التي بدأت تشهدها عدد من دول أوروبا التي نجحت في فرض سيطرة نسبية على تفشي فيروس كورونا بها.

وذكر "موتور وان" أن فتح ابواب متحف مرسيدس تمت تحت رقابة ومراعاة مشددة لإجراءات السلامة والوقاية من كورونا، حيث ستتحدد فترة فتح أبواب المتحف للزوار لمدة ثلاث أيام فقط كل اسبوع من الجمعة للأحد، مع وضع حد أقصى لعدد الزوار، مع تطبيق التباعد الإجتماعي طوال فترة الزيارة، وإجبار الزوار ممن أعلى من سن السادسة على ارتداء الكمامات الواقية خلال فترة زيارة المتحف.



